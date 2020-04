Estado do Rio tem 29 mortos e 246 novos casos de covid-19 em 24 horas

Vinte e nove pessoas morreram de covid-19 e 246 novos casos foram confirmados no Estado do Rio no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 22, pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 490 os mortos pela doença no Estado, onde há 5.552 casos confirmados. Outras 151 mortes estão sob investigação.



Os 490 mortos se distribuem pelo Rio de Janeiro (303), Duque de Caxias (38), Nova Iguaçu (18), Niterói (16), Mesquita (9), São Gonçalo (9), Petrópolis (8), São João de Meriti (8), Belford Roxo (7), Itaboraí (7), Tanguá (6), Volta Redonda (6), Macaé (5), Maricá (5), Rio das Ostras (5), Barra do Piraí (3), Iguaba Grande (3), Itaguaí (3), Magé (3), Queimados (3), Resende (3), Mangaratiba (2), Rio Bonito (2), São Pedro da Aldeia (2), Sapucaia (2), Araruama (1), Arraial do Cabo (1), Barra Mansa (1), Bom Jardim (1), Bom Jesus de Itabapoana (1), Cachoeira de Macacu (1), Campos dos Goytacazes (1), Japeri (1), Miguel Pereira (1), Nova Friburgo (1), Rio Bonito (1), Paraty (1), São Francisco de Itabapoana (1) e Teresópolis (1).



Os 5.552 casos confirmados estão distribuídos pela capital (3.656), Niterói (239), Nova Iguaçu (224), Duque de Caxias (217), Volta Redonda (174), São Gonçalo (122), São João de Meriti (106), Belford Roxo (84), Petrópolis (74), Mesquita (73), Itaboraí (55), Magé (38), Maricá (38), Nilópolis (34), Nova Friburgo (32), Queimados (32), Rio das Ostras (24), Teresópolis (24), Macaé (21), Araruama (19), Barra Mansa (17), Itaguaí (14), Barra do Piraí (13), Casimiro de Abreu (13), Japeri (13), Resende (13), Cabo Frio (12), São Pedro da Aldeia (12), Iguaba Grande (11), Rio Bonito (10), Angra dos Reis (9), Tanguá (9), Paracambi (8), Campos dos Goytacazes (7), Bom Jesus de Itabapoana (6), Cachoeiras de Macacu (5), Mangaratiba (5), Miguel Pereira (5), Saquarema (5), Três Rios (5), Armação de Búzios (4), Bom Jardim (4), Guapimirim (4), Paraty (4), Seropédica (4), Valença (4), Arraial do Cabo (3), Itaperuna (3), Paraíba do Sul (3), Piraí (3), Porto Real (3), Quissamã (3), São Fidélis (3), Sapucaia (3), Conceição de Macabu (2), Itatiaia (2), Paty do Alferes (2), Quatis (2), São Francisco de Itabapoana (2), Areal, Cantagalo, Carapebus, Mendes, Pinheiral, Porciúncula, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra e Sumidouro (1 caso em cada município). Seis casos são de pacientes cujas cidades de origem estão sendo investigadas.