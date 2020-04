Brasil se aproxima de 3 mil mortes por coronavírus; país registra 45.757 casos

O Amazonas, estado que já vive um colapso no sistema de saúde, é o quinto que mais registra casos. Ao todo, são 2.479 pessoas diagnosticadas com a doença e 207 mortos. A taxa de letalidade no estado é de 8,4%.





O número de mortos por coronavírus em Manaus tem feito a prefeitura da capital do Amazonas abrir valas comuns em cemitérios para enterrar as vítimas fatais da infecção. Na cidade, há covas coletivas destinadas a até 10 pessoas. Cenas de mortos pela COVID-19 sendo enterrados chocaram todo o mundo, nessa terça-feira.

Em terceiro lugar no ranking está o Ceará, com 3.910 casos e 233 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade da doença no estado que tem Fortaleza como a capital é de 6%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 3.298 pessoas diagnosticadas e 282 óbitos - a taxa de letalidade no estado é de 8,6%.