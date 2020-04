Brasil registra 383 novas mortes por COVID-19 e vai a 2.845; casos somam 40.581

(foto: Divulgação/Josué Damacena)

O Brasil registroupelanas últimas 24 horas, informou nesta segunda-feira (20/4) o. Com isso, o total de mortes provocadas pelo novosubiu para 2.845 no país. Já o número total de casos confirmados foi a, 1.927 a mais do que os contabilizados no último boletim, de domingo (18/4). Essa é terceira queda consecutiva no número de novos casos desde 17 de abril. De acordo com os números do ministério, a letalidade da infecção no Brasil está em

segue como o estado mais afetado pela COVID-19 e o epicentro da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde contabilizapelo coronavírus no estado. A letalidade da doença em São Paulo é de 7,1%. No cálculo do ministério,é o sétimo estado no número de casos: sãoaté o momento. A letalidade da doença em Minas está em 3,4%.

O Rio de Janeiro é o segundo estado depois de São Paulo com mais casos: são 4.765 confirmações e 422 óbitos. O terceiro é o Ceará, onde 198 pessoas já morreram pela COVID-19, com um total de 3.482 infectados. Pernambuco é o quarto estado em número de casos (2.690) e contabiliza 234 mortes. Já o Amazonas já registrou 185 mortes e 2.160 casos.