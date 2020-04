'Momento agora é de olhar para a ciência'

Conforme a pandemia avança no Brasil, a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mariângela Simão, afirma que é o momento de olhar cuidadosamente o que aconteceu em outros países. Segundo ela e as principais autoridades mundiais, o objetivo deve ser o de achatar a transmissão, evitar picos de contaminação e não exercer pressão no sistema de saúde.



"Se você permitir uma grande circulação de pessoas, está permitindo também que o vírus circule junto", disse a jornal O Estado de S. Paulo a única brasileira na cúpula da instituição que lidera a luta mundial contra a pandemia. "Políticas públicas precisam estar baseadas em evidência científica mais do que nunca."



Qual a avaliação do cenário da pandemia no Brasil?



À medida que a pandemia vai progredindo e o número de casos vai aumentando no Hemisfério Sul, é o momento de se olhar muito cuidadosamente o que aconteceu em outros países. No Brasil, o Ministério da Saúde está sendo transparente em relação a isso, está em uma etapa de subida da transmissão comunitária. O objetivo do sistema de saúde, de achatar a curva da transmissão de casos, pode fazer com que não haja um pico tão grande dessa transmissão para não colocar muita pressão no sistema de saúde. O Brasil aparenta estar ainda na fase de ascensão do número de casos.



O que se pode vislumbrar pelas próximas semanas?



Como vai progredir depende muito das medidas tomadas. Essa é a hora de olhar para os outros países e ver o que está dando certo. A gente observa que nos locais onde não houve distanciamento social no momento oportuno, houve um pico grande e o sistema de saúde sofreu bastante. Itália e Espanha, por exemplo. No caso da Suíça, que fez uma contenção precoce da movimentação de pessoas, já falam em abrir gradativamente, buscando retomar de maneira escalonada a atividade econômica. É um país que tomou medidas de contenção da movimentação das pessoas e, ao mesmo tempo, fez um grande esforço para testar os casos suspeitos, identificar os contatos e isolá-los.



O caminho então é o distanciamento social, quarentena?



Não é o caso de uma opinião aqui - é uma questão científica. Se você permitir uma grande circulação de pessoas, está permitindo também que o vírus circule junto. Mas medidas de distanciamento social têm de estar acopladas a medidas de identificação dos suspeitos e dos contatos. As duas coisas têm de caminhar juntas. E também é preciso mudança no hábito das pessoas. Não é só fechar o comércio. É evitar o aperto de mão, aglomerações, abraços, e lavar as mãos reiteradamente com água e sabão. São todas as medidas juntas.



Existe muita desinformação sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Como lidar?



É um momento em que não se pode estar respaldado em opiniões de pessoas. O mundo precisa olhar com atenção para o que a ciência está dizendo e usar a ciência para ajudar as pessoas nesse período difícil.



Há muitos esforços sendo feitos em todo o mundo em busca dessa vacina. Fala-se em 12 a 18 meses. É por aí mesmo?



Em condições normais, uma vacina pode demorar de seis a dez anos. A estimativa de um ano, um ano e meio, é extremamente otimista porque há um enorme esforço global.



Sobre tratamentos, alguns líderes como o presidente Jair Bolsonaro defendem a cloroquina...



Todo mundo gostaria muito que uma droga que não está sob patente e tem muitos produtores no mundo pudesse provar que é efetiva contra o vírus. É importante dizer que quando alguém fala que está pesquisando e ainda é in vitro, quando você mistura na plaquinha ela pode funcionar contra o vírus. Mas entre as pesquisas no laboratório e o uso em seres humanos há uma diferença enorme. Quando você aplica em gente viva, pode ter efeitos colaterais. Até o momento, não há nenhuma investigação robusta para nenhuma droga.



É importante deixar claro qual é exatamente o papel da OMS nesse momento...



A OMS é uma organização de países-membros. Ela não pode interditar um país ou entrar sem ter autorização. Faz recomendações técnicas, aprova resoluções, monitora e cabe a cada país fazer a implementação. A cada vez que se tem uma pandemia, se torna mais aguda a necessidade de haver uma forte preparação para epidemias globais e o reforço da estrutura da OMS... Reproduzo uma fala do Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA. Ele colocou muito bem que o pesadelo da saúde pública sempre foi um vírus altamente transmissível para o qual não houvesse vacina nem tratamento e com letalidade razoável, não controlável. E esse é o vírus respiratório que está acontecendo agora. É o pior cenário que você tem. Por isso a necessidade de haver uma boa estrutura global e estruturas nacionais para preparação dos países para enfrentamento de situações como a atual.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.