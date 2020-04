'Temos baixo estoque de EPIs e dificuldade para adquirir novos', diz Wilson Lima

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou há pouco que o Estado tem um estoque baixo de EPIs (equipamentos de proteção individual) para profissionais de saúde e que tem encontrado dificuldades para adquirir novas unidades, durante a pandemia do novo coronavírus.



"Estamos enfrentando uma concorrência mundial pelos EPIs. Não encontramos para comprar e, quando encontramos, o preço é muito alto", afirmou Lima, que governa um dos Estados mais afetados pela pandemia, em entrevista à GloboNews.



Para driblar a falta de produtos e os preços altos, o governador disse que tem recorrido a outras alternativas, como o desenvolvimento de protótipos por parte da Universidade Estadual do Amazonas, com produção a cargo de uma empresa instalada localmente. "Compramos dessa empresa e distribuímos para o nosso pessoal", disse.



Ele disse também que fez uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e recebeu doações de equipamentos. Além disso, recebeu de uma outra empresa R$ 1 milhão em insumos, para garantir o fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde.



Lima contou ainda que uma empresa do setor de motocicletas instalada na Zona Franca de Manaus fez uma parceria com o governo estadual para produzir respiradores. O protótipo ficou pronto há uma semana e já está na segunda fase de testes.



"Nos próximos dias esperamos ter resultados positivos, para produzir os respiradores e usar no nosso sistema de saúde, para depois naturalmente disponibilizar para outras partes do País", disse o governador, que afirmou também que deve receber 35 respiradores na quarta-feira, para a montagem de novas UTIs.