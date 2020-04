Cemitério da vila Formosa abre ainda mais covas em São Paulo

O Cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, começou o sábado, 18, com uma dezena de máquinas escavadeiras abrindo novas sepulturas. Por volta de 9h30, pelo menos 12 novas máquinas trabalhavam em uma ala do cemitério, abrindo covas, lado a lado. De acordo com o sindicato dos trabalhadores da administração pública municipal, são sepulturas que estão sendo preparadas para as vítimas da covid-19.



Na primeira semana de abril, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que a abertura de novas covas, mostradas em foto publicada pelos jornais O Estado de S. Paulo e The Washington Post, era atividade anual normal, trabalho de antecipação por causa da temporada das chuvas. Hoje pela manhã, porém, diretores do Sindsesp, que acompanharam a movimentação matinal de abertura das novas sepulturas, afirmaram que as novas sepulturas que estão sendo abertas na Vila Formosa são destinadas às vítimas da covid-19.



Nesta semana, a Prefeitura fez uma compra de mil gavetas isolantes para envolver caixões de vítimas do coronavírus. A gestão Covas também avalia a necessidade de aquisição de caminhões frigoríficos para abrigar corpos e evitar a criação de gargalos no Serviço Funerário Municipal. Neste mês, a Prefeitura contratou uma empresa para fornecer mão de obra terceirizada para auxiliar os coveiros da cidade, por R$ 8,9 milhões.