Em tempos de coronavírus, Mandetta se despede de sua equipe sem usar máscaras de proteção

Um vídeo da despedida de Luiz Henrique Mandetta chama a atenção pela interação do ex-ministro da Saúde com sua equipe sem o uso de máscaras de proteção, que são indicadas para evitar o contágio pelo coronavírus.Logo que entra na sala, uma assessora de Mandetta lhe dá um forte abraço e tira uma foto, guardando uma distância de não mais que 15 centímetros, bem abaixo do que os 2 metros protocolares recomendados por precaução sanitária. Além disso, houve apertos de mão, também não recomendado por autoridades mundiais em saúde.Em uma sala cheia de pessoas, canções como O que é, o que é? (“Viver, e não ter a vergonha de ser feliz...”), de Gonzaguinha, e Argumento (“Faça como o velho marinheiro, que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar...”), de Paulinho da Viola, foram entoadas com emoção e o temido spray salivar que pode carregar o vírus para as vias aéreas e contaminar outras pessoas.