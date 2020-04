COVID-19: 'relaxamento de restrições sociais deve ser gradual', diz diretor da OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) (foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

(OMS),, exortou os países a seguirem o manual de recomendações da entidade ao avaliar o relaxamento dasimpostas pelo. "O afrouxamento das restrições deve ser um processo gradual", disse durante entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça.Tedros Ghebreyesus também demonstrou preocupação com a situação da, onde, segundo ele, houve aumento de 51% no número de casos dena última semana e 60% de registros de mortes pela doença. "Com os desafios atuais de obtenção de kits de testes, os números reais provavelmente são maiores", afirmou, acrescentando que mais de 1 milhão de testes serão distribuídos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do continente.Sobre a divulgação de um novo número de mortes pelas autoridades de, na, a líder da resposta daao coronavírus,, explicou que os dados tiveram que ser revistos porque, entre outros fatores, muitas pessoas morreram em casa na época em que o sistema de saúde local estava sobrecarregado. Segundo ela, outros países terão que fazer revisões semelhantes após a pandemia.Maria Van Kerkhove também garantiu que a entidade está trabalhando com Taiwan, embora a ilha não seja reconhecida como país pela), responsável pela OMS.