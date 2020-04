Governo do Rio isenta de imposto doações para incentivar combate ao coronavírus

(foto: Reprodução/ Internet)

publicou nesta quinta-feira, 16, um decreto que garante a) em todo o estado. O objetivo é incentivar as doações em meio à, mas vai permanecer depois do fim da crise, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. A medida foi feita em conjunto com a Secretaria da Fazenda.De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, essa é uma medida importante para o terceiro setor e para o trabalho de filantropia e solidariedade durante a pandemia do"A isenção permanecerá após a crise atual. É uma política pública do governo do Estado que veio para ficar", informou Tristão em nota.De acordo com o advogado especializado em Terceiro Setor e presidente da Federação de Fundações Privadas e demais OSC do Estado do Rio de Janeiro (), Paulo Haus, o decreto é um marco fundamental para o País."Trata-se de uma isenção abrangente, ainda única em todo Brasil e que esperamos seja seguida pelos outros estados", explica Haus.A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está em uma das frentes da mobilização de empresas, associações e entidades empresariais para realizarem doações de(EPIs) e equipamentos hospitalares, que serão enviados para a Secretaria de Saúde, e cestas básicas, material de higiene e limpeza e água mineral, que serão encaminhadas para o Rio Solidário.