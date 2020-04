Febraban corrige: Dez bancos viabilizam R$ 284 mi para a compra de respiradores

Att. Srs. Assinantes,



A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) fez uma correção em relação à divulgação das ações dos bancos para ajudar a combater o coronavírus no País. No caso da iniciativa do BTG Pactual, na verdade, a seguradora do grupo emitiu uma apólice de R$ 129 milhões para viabilizar a produção de 6.500 respiradores. Segue novamente a nota publicada às 10h52 no Broadcast, com as devidas correções:



Iniciativas feitas por um conjunto de dez bancos no valor de R$ 284 milhões viabilizou a compra de 11.300 respiradores durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, conforme informou nesta quinta-feira, 16, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O volume de recursos abrange duas iniciativas separadas e se soma a doações de R$ 1,3 bilhão já feitas pelas instituições financeiras durante a crise. Somente o Itaú Unibanco aportou R$ 1 bilhão.



Das novas iniciativas, foi formado na última terça-feira, dia 14, um consórcio para garantir uma operação de aquisição de 4.800 respiradores por parte do Ministério da Saúde, conforme a Febraban. O valor da transação é de R$ 154,8 milhões, dados em garantia à pasta para permitir a capacitação técnica e operacional da Intermed para a fabricação dos equipamentos, nos próximos 90 dias e entrega dos respiradores em até seis meses.



"Para o Citi, é um imenso orgulho trabalhar com o Governo e com outras instituições para, juntos, superarmos essa pandemia", afirmou o presidente do Citi no Brasil, Marcelo Marangon, em nota do banco à imprensa.



Além dessa operação, na semana passada, a seguradora do BTG Pactual emitiu uma apólice no valor de R$ 129 milhões para garantir que recursos antecipados pelo Ministério da Saúde à empresa Magnamed fossem direcionados para o processo de produção de 6.500 respiradores.



De acordo com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, os bancos se articularam em prazo recorde e ofereceram condições diferenciadas para viabilizar as ações durante a pandemia. "A Febraban e os bancos a ela associados reafirmam seu empenho e compromisso com a sociedade nesse momento desafiador com severos reflexos na vida social e econômica", afirma Sidney, em nota à imprensa.