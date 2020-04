Século 21 vai ser 'antes e após covid-19', diz Mandetta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta disse nesta quinta-feira, 16, que a covid-19 irá marcar uma divisão histórica no Século 21. "O século 21 começou. Antes da covid e após covid. Vai ser uma divisão histórica. Isso vai estar em qualquer livro", disse o ministro em transmissão promovida pela Iniciativa FIS, com especialistas e pessoas da indústria da saúde.



Na videoconferência, Mandetta disse que deve ser demitido nesta quinta-feira (16) ou na sexta do comando da Saúde. Diante da situação inusitada, ironizou: "a gente mal e mal sabe quem vai ser o ministro da Saúde hoje, quanto mais como vai ser o mundo pós-covid." O presidente Jair Bolsonaro, que está embate com o ministro da Saúde, começa a receber nesta quinta-feira nomes que podem ocupar a vaga de Mandetta.