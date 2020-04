Zona Franca de Manaus aposta em modelo nacional de respirador

Tradicionalmente voltadas para a fabricação de eletroeletrônicos e motocicletas e agora com parte das linhas de produção paradas, indústrias da Zona Franca de Manaus tentam desenvolver um projeto de um respirador nacional para ajudar no tratamento da covid-19.



A intenção é fabricar mil equipamentos e entregar gratuitamente para os hospitais do Amazonas.

Três iniciativas entre empresas e órgãos de pesquisa para chegar a um modelo de respirador estão em andamento.



A perspectiva é de que o equipamento comece a ser fabricado no fim deste mês, segundo o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco.



Hoje há três frentes de trabalho em parceria com empresas, tentando chegar a um modelo de equipamento que possa ser fabricado em escala industrial."O projeto mais adiantado é o da Bic", diz o presidente do Cieam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.