Coronavírus: carga com 726 mil testes chega a São Paulo

Carga com 726 mil testes da COVID-19 chega a São Paulo (foto: Imprensa/Aeroporto Internacional de Viracopos)

Uma carga com(726 mil exames), encomendada pelo, aterrissou emna madrugada desta terça-feira (14) e será usada para reduzir a fila estimada em até 20 mil exames para detecção deno Estado. O avião que trouxe a carga pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 97 quilômetros da capital. O material foi levado na manhã desta terça para um depósito em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo.Segundo o Butantan, há outra, com mais, que deve chegar até o fim do mês ao Estado. A expectativa é que, ao todo, 1,3 milhão de exames cheguem a São Paulo para reduzir a subnotificação de casos de COVID-19 nono país.O teste é do tipose, na sigla em inglês), que confirma se opresente na amostra é o do coronavírus. A carga veio da Ásia em uma viagem de dois dias, que fez escala na Alemanha antes de aterrissar em São Paulo, de acordo com o aeroporto.