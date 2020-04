Rio chega a 170 mortes por covid-19; pelo menos 2.855 já foram infectados

Quinze pessoas morreram de covid-19 em 24 horas no Rio de Janeiro e, com isso, o Estado atingiu 170 óbitos pela doença neste domingo, 12. Outras 248 pessoas tiveram o diagnóstico do novo coronavírus confirmado entre sábado e domingo. Ao todo, desde o início da pandemia o Rio de Janeiro registra 2.855 casos. Além disso, outras 115 possíveis mortes por covid estão sob investigação.



As 15 mortes mais recentes foram de oito moradores da capital fluminense, incluindo uma mulher de 31 anos, duas pessoas de Itaguaí, duas de Nova Iguaçu, uma de Maricá, uma de Cachoeira de Macacu e outra de Rio das Ostras.



Dentre as 170 mortes já confirmadas pelo novo coronavírus no Estado, 96 eram homens e 74 eram mulheres. A maioria, 106, morava no Rio. Dezesseis óbitos foram registrados em Duque de Caxias. Niterói e Volta Redonda contabilizam seis mortos, Nova Iguaçu cinco e São Gonçalo, quatro. Belford Roxo e Maricá (três cada), São João de Meriti, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Rio Bonito, Rio das Ostras (duas mortes em cada cidade), e Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Cachoeira de Macacu, Macaé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis e Tanguá, com uma morte cada, completam a lista.



Ao todo, pelo menos 61 municípios do Estado do Rio registram casos da doença. A maior concentração está no Rio, com 1.996 notificações. Niterói (120), Volta Redonda (107), Nova Iguaçu (88), Duque de Caxias (81), São Gonçalo (76), Belford Roxo (46), São João de Meriti (34), Mesquita (30), Petrópolis (28), Itaboraí (24), Magé (20), Nilópolis (20), Maricá (18), Nova Friburgo (15), Barra Mansa (11), Queimados (11), Teresópolis (8), Cabo Frio (7), Barra do Piraí, Macaé, Resende, Rio das Ostras (seis cada), Angra dos Reis, Itaguaí e Rio Bonito (5), Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu , Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Seropédica (4), Araruama, Bom Jesus de Itabapoana, Guapimirim, Japeri, Mangaratiba, Paraíba do Sul, Porto Real e Tanguá (3), Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Itaperuna, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Quatis, São Fidélis, Saquarema e Valença (2), Arraial do Cabo, Cantagalo, Itatiaia, Paracambi, Paraty, Piraí, Porciúncula, Rio das Flores, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Sapucaia, Sumidouro e Três Rios (1) completam lista. Um caso é de paciente com residência em investigação.