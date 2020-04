Prefeito de Duque de Caxias é internado apesar de teste negativo para covid-19

O prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado, 11. Washington Reis (MDB) procurou a unidade de saúde por causa de um forte resfriado que persistia desde a última quarta-feira.



De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Caxias, Reis vinha sendo monitorado e já havia testado negativo para covid-19 em dois exames.



Apesar disso, com a continuidade dos sintomas respiratórios, por recomendação da equipe médica que o acompanha rotineiramente, o prefeito procurou o hospital para realizar uma série de exames.



O estado de saúde do prefeito é estável e a previsão é que os resultados dos novos exames fiquem prontos na segunda-feira, 13.