Embaixador pede que alemães no Brasil retornem ao país europeu com urgência

(foto: Douglas Magno/AFP)

Em carta aos cidadãos alemães que estão no Brasil, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, recomendou que quem está no território brasileiro que volte "urgentemente" para o país de origem devido à situação da pandemia do novo coronavírus na região. O conselho é para quem veio pra cá para passar um período curto.





O embaixador pede que os turistas que ainda estão no exterior devem viajar de volta enquanto ainda houver opções de viagem. "No Brasil, o número de pessoas infectadas pelo vírus COVID-19, os gravemente doentes e as mortes está aumentando extremamente rapidamente", alerta.





Ainda segundo ele, há temores de que a situação se agrave rapidamente. "Em alguns estados, os sistemas de saúde já estão ocupados. Enquanto isso, o risco de ficar infectado e adoecer está aumentando. Consequentemente, você pode não conseguir se beneficiar de cuidados médicos adequados. Em muitos lugares no Brasil, muitas vezes existem extensas restrições à vida pública", ressalta.





Witschel lembra que as fronteiras terrestres do Brasil foram fechadas, que as conexões aéreas nacionais e internacionais foram reduzidas — principalmente devido à falta de demanda — e que muitos hotéis, mesmo em regiões turísticas, estão fechando. Ele também afirma que as companhias Lufthansa, Air France e algumas outras europeias ainda voam para Frankfurt e outros destinos europeus.





Versão só em alemão





Só é possível ler a carta na versão alemã do site da embaixada no Brasil. No texto, o embaixador destaca em negrito que a recomendação é urgente: ninguém nascido na Alemanha deve esperar mais tempo no Brasil, mas, sim, precisa reservar imediatamente um voo de volta.





Ainda segundo o diplomata, o governo do país não planeja repatriar alemães que estão no Brasil. "Felizmente, o número de alemães que estão no Brasil há pouco tempo caiu drasticamente porque um grande número de compatriotas já retornou à Alemanha", cita.





De acordo com o Ministério da Saúde divulgou, na tarde desta sexta-feira (10/4), o Brasil rompeu a barreira das mil mortes pelo novo coronavírus. O novo boletim registra 1.057 mortes e 19.638 casos da COVID-19 no país. A taxa de letalidade é de 5,4%.