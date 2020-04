Rio registra 25 mortes em 24h por covid-19

O Estado do Rio registrou 25 novas mortes por covid-19 em 24 horas e o número de mortos chegou a 147, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre quinta e sexta, 248 novos casos da doença foram registrados. Ao todo, desde o início da pandemia, o Rio de Janeiro registra 147 mortes e 2.464 casos confirmados da doença. Além desses, outras 101 mortes estão sob investigação.



A maioria das mortes confirmados nesta sexta são de moradores da capital, com dez óbitos - são cinco homens e cinco mulheres. Entre as vítimas do sexo masculino estão um rapaz de 30 anos, enquanto que o mais velho estava com 73. Das mulheres vítimas da covid-19, as idades variavam de 76 a 90 anos.



Duque de Caxias também vem registrando um aumento rápido no número de mortos pela doença. Entre quinta e sexta-feira, sete pessoas morreram na cidade da Baixada Fluminense.



Dentre as 147 mortes já confirmadas pelo novo coronavírus no estado (80 homens e 67 mulheres), 92 delas aconteceram no Rio. Quinze óbitos foram registrados em Duque de Caxias. Volta Redonda contabiliza seis vítimas, uma a mais que Niterói. São Gonçalo (4), Belford Roxo e Nova Iguaçu (3 cada uma), Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, São João do Meriti e Rio Bonito (2), e Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis, Rio das Ostras e Tanguá, com uma morte cada cidade, completam o número de vítimas.



Ao todo, 59 municípios do estado do Rio registram casos da doença. A maior concentração está na capital fluminense, com 1.808 notificações. Niterói (117), Volta Redonda (71), Nova Iguaçu (68), Duque de Caxias (62), São Gonçalo (35), Belford Roxo (28), Petrópolis (26), São João de Meriti (25), Mesquita (23), Itaboraí (20), Maricá (15), Nilópolis (13), Nova Friburgo (13), Barra Mansa (11), Magé (11), Teresópolis (8), Queimados (8), Macaé (6), Resende (6), Rio das Ostras (5), Angra dos Reis (4), Cabo Frio (4), Campos dos Goytacazes (4), Itaguaí (4), Rio Bonito (4), São Pedro da Aldeia (4), Seropédica (4), Araruama (3), Barra do Piraí (3), Bom Jesus do Itabapoana (3), Casimiro de Abreu (3), Guapimirim (3), Japeri (3), Mangaratiba (3), Iguaba Grande (3), Paraíba do Sul (3), Bom Jardim (2), Itaperuna (2), Miguel Pereira (2), Paty do Alferes (2), Porto Real (2), Quatis (2), Tanguá (2), Valença (2), Arraial do Cabo (1), Cachoeiras do Macacu (1), Cantagalo (1), Itatiaia (1), Paracambi (1), Paraty (1), Porciúncula (1), Rio das Flores (1), São Francisco do Itabapoana (1), São João da Barra (1), Sapucaia (1), Sumidouro (1) e Três Rios (1) completam os casos. Um caso é de paciente cuja cidade de origem está sendo investigada.