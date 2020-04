Estudo do Google revela que apenas 17% fizeram compras na última semana

Apesar das restrições, as lojas físicas ainda são o principal canal de compra, mas já é possível ver uma migração gradual para compras online (foto: Pixabay)

Falta de confiança para comprar determinados produtos pela internet e orçamento mais apertado estão entre as principais dificuldades dasno período de. Apesar das restrições, as lojas físicas ainda são o principal canal de compra, mas já é possível ver uma migração gradual para compras online à medida que cresce o número de pessoas compram na internet pela primeira vez, como mostrado por um estudo recente do Ebit.Segundo pesquisa do, somente 17% dos entrevistados fizeram alguma compra na última semana. E mesmo assim, o principal formato no período foi a loja física (51%), seguido da loja on-line - site ou app (31%), aplicativos de entrega (14%) e telefone (11%). A pesquisa ouviu mil consumidores entre 24 e 27 de março.A pesquisa apontou que para 59% dos brasileiros, fazer compras ficou mais difícil. As principais dificuldades estão associadas com o fechamento das lojas (35%) medos de contaminação do produtos (33%) ou produtos esgotados (31%).