SP fechou acordo com operadoras de celular para monitorar isolamento, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 9, o funcionamento do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) para acompanhamento dos índices de distanciamento social e de isolamento durante a quarentena do novo coronavírus.



Segundo o governador, foi fechado um acordo, sem custo para o Estado, com as operadoras de telefonia celular no País - Vivo, Claro, Oi e Tim - para "identificar os locais onde as pessoas estão e onde há concentração". O monitoramento será feito por meio do rastreamento e georreferenciamento dos aparelhos celulares. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, os dados que são fornecidos são "completamente anonimizados".



"Tivemos ontem 49% de isolamento, muito abaixo do necessário de 70%", disse Doria. "Temos que ter como objetivo chegar a 70% para poder limitar os efeitos da pandemia, ter menos pessoas infectadas, e menos pessoas sob risco de morte", completou.



São Paulo Pergunta



O governador também anunciou o funcionamento do Programa São Paulo Pergunta, feito em parceria com o WhatsApp, para a disseminação de informações a respeito da prevenção contra o coronavírus. Segundo Doria, basta encaminhar a palavra "oi" para o número 011 95220 2923. O serviço é gratuito.