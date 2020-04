Advogados lançam campanha de doações para hospitais combaterem coronavírus

Ajudar os agentes de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus nos hospitais. Esse é o objetivo do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA), que se uniu à campanha Social Solidário e à ONG Américas Amigas para arrecadar verbas. A "Central do Bem" abriga várias iniciativas voltadas ao apoio de organizações de atendimento à saúde pública.



"Abraçamos essa missão com muito empenho, pois o País nunca precisou tanto da mobilização da sociedade civil. Toda doação nesse momento será muito bem-vinda," diz Malu Felsberg, coordenadora da campanha Social Solidário.



O dinheiro arrecadado será revertido para duas instituições: o Hospital São Paulo e o Hospital do Câncer de Barretos, no interior do Estado.



Para a instituição na capital paulista, a meta é arrecadar R$ 1,6 milhão para contribuir com a compra de 15 mil EPIs mensais, destinados à proteção de médicos e enfermeiros no atendimento às vítimas do coronavírus.



Já para o Hospital do Câncer de Barretos, a campanha pretende conseguir R$ 1,4 milhão para a instalação de dez leitos de UTI em suas unidades hospitalares, voltadas exclusivamente ao atendimento de pacientes da covid-19.



"Na Central do Bem, reuniremos ações apoiadas pelo CESA e as levaremos aos nossos associados. Temos a obrigação de levar mensagens e iniciativas como essas a todos", afirma Carlos José Santos da Silva, presidente nacional do Centro de Estudos.



Para ajudar a Central do Bem, as doações são feitas por meio do link (http://www.socialsolidario.com.br/).