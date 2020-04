PRF apreende 320 kg de maconha em carro roubado no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, 7, cerca de 320 quilos de maconha em um carro roubado em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. O motorista, de 44 anos, foi preso. A droga era transportada em um Toyota Etios que transitava pela BR-277 e tentou fugir pela contramão após perceber a aproximação da viatura policial.



O motorista acelerou, mas se deparou com dois caminhões à sua frente. No meio de uma curva, em um trecho de subida, ele ameaçou iniciar uma ultrapassagem. No local, a manobra é proibida pela sinalização, por falta de visibilidade. Como havia um caminhão e três carros em sentido contrário, o homem voltou para a sua faixa.



Logo após a passagem do terceiro carro, ele ultrapassou um caminhão, ainda em um trecho em que a manobra é proibida.



Durante a manobra, o motorista de um quarto automóvel, que também transitava no sentido contrário, viu-se obrigado a sair em direção ao acostamento, para evitar uma colisão frontal.



Em razão do risco de um acidente, os policiais rodoviários federais dispararam contra o pneu traseiro direito do carro, que rodou e saiu de pista.



O motorista ainda tentou fugir a pé em meio a uma área de mata, mas foi alcançado e preso em flagrante. Ele contou aos agentes da PRF que saiu de Foz do Iguaçu e que levaria a droga até Curitiba.



O carro tinha placas falsas e foi roubado no último dia 31 de março em Colombo, na Grande Curitiba. A ocorrência foi registrada na 15ª Subdivisão da Polícia Civil em Cascavel. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.