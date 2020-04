Coronavírus: número de mortes no Brasil passa de 500

(foto: AFP) boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 12.056 casos confirmados do novo coronavírus (COVID-19) e 553 óbitos provocados pela doença. Nesse domingo (5), eram 11.130 pacientes infectados, ou seja, um acréscimo de 926 casos. O número de mortes no informe anterior era de 486, ou seja, um aumento de 67 óbitos. Emdivulgado nesta segunda-feira (6) pelo, oregistraprovocados pela doença. Nesse domingo (5), eram 11.130 pacientes infectados, ou seja, um. O número de mortes no informe anterior era de 486, ou seja, um

A taxa de letalidade também subiu: de 4,4% para 4,6%.

São Paulo continua sendo o estado com números mais altos da COVID-19 no país: são 4.866 casos confirmados e 304 mortes. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 1.461 pacientes infectados e 61 óbitos.





Minas Gerais, com 525 casos confirmados, de acordo com o Ministério, teve um salto no número de óbitos pelo coronavírus. De seis, registrados no boletim desse domingo, passou para nove, um aumento de 50%. Há outros 47.715 casos suspeitos e 119 óbitos sendo investigados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES-MG).

Acre e Tocantins seguem sendo os únicos estados sem óbitos registrados pelo coronavírus. Há 50 casos confirmados no primeiro, enquanto o segundo possui 17 pacientes infectados.