Crivella define horário de transporte público segundo categoria de trabalhadores

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), em reunião com o Gabinete de Crise contra o coronavírus, decidiu preparar um Decreto Legislativo para determinar horários diferenciados de turnos de trabalho para os setores da indústria, comércio e serviços. O início do primeiro turno deve ser focado nos trabalhadores das fábricas, em seguida, nas atividades essenciais mantidas abertas e, na sequência, no setor de serviços.



O objetivo é acabar com a lotação dos meios de transportes, evitando aglomerações. Segundo a prefeitura, os esforços feitos pela Guarda Municipal, Polícia Militar e fiscais da Secretaria municipal de Transportes se mostraram ainda insuficientes.



"Pensamos nesta opção desde o dia 13 de março, quando fizemos nossa primeira reunião do gabinete de crise. Mas por falta de implementação voluntária, passará a vigorar por força de lei", afirmou Crivella, de acordo com nota divulgada por sua assessoria de imprensa.



O Decreto Legislativo deverá ser publicado em edição extraordinária do Diário Oficial deste domingo, 5, ou no início desta semana.



Dinheiro da Lava Jato



Na reunião, o prefeito informou também aos secretários que o juiz federal da 9.ª Vara Criminal, José Eduardo Nobre Mata, requisitou ao município que apresente projetos de combate ao novo coronavírus para que autorize a liberação de recursos sequestrados pela Justiça na operação Lava Jato.



Foi definida ainda a contratação de pessoal para o Hospital Geral de Bonsucesso e o Hospital do Fundão, o que vai possibilitar a abertura de novos leitos para pacientes na cidade.