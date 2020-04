Em dia de jejum, evangélicos fazem oração por Bolsonaro no Alvorada

Após o presidente Jair Bolsonaro e líderes religiosos convocarem fiéis para um dia de jejum contra a covid-19, um grupo de evangélicos começou este domingo, 5, fazendo uma oração em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.



O grupo faz parte da Comunidade Evangélica Projeto de Deus, de Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, eles vestiam roupas com estampas verde e amarelo e se comprometeram a jejuar até o meio-dia.



Ao longo do domingo, outros grupos se movimentam para ir ao Alvorada. A agenda de Bolsonaro não traz compromissos oficiais.



"Se eles errarem e perecerem, nós também iremos perecer. Se eles tomarem a decisão certa, nós seremos abençoados", disse a pastora Ramiria Soares do Amaral Susstrunk, afirmando que os fiéis estavam orando pelos líderes políticos do País.