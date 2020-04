Coronavírus: desistência de empresa chinesa faz Nordeste deixar de receber 600 respiradores

A alta demanda por respiradores é um dos principais gargalos do sistema de saúde brasileiro. (foto: Sergei Gapon/AFP)

COVID-19 no Nordeste

‘Guerra das máscaras’

Umaa compra defeita por estados dopara desafogar o sistema de saúde ante a pandemia do novo coronavírus. Os equipamentos já estavam no Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, onde seriam enviados ao Brasil. Ada desistência do negócio foi publicada, inicialmente, pela, nessa sexta-feira.À Folha, o secretário da Casa Civil baiana, Bruno Dauster, disse que o contrato, cujas cifras giram em torno de R$ 42 milhões, foi cancelado pela china, no início desta semana, sem que fossem dadas muitas explicações.Na última quarta-feira (1), o Ministro da Saúde,, apontouno número deoriundos da. Mesmo sem citar os Estados unidos, Mandetta criticou a postura do país liderado por Donald Trump."Estamos vendo retenção sobre produções globais de máscaras. Quase que uma coisa assim:, disse ele. "O momento continua difícil em termos de abastecimento de sopradores. Nós não confirmamos hoje o que vai entrar de respiradores e material", completou, fazendo alusão ao problema enfrentado pelos estados do Nordeste.Segunda região brasileira com mais casos de coronavírus, osoma, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nessa sexta-feira. Ocontinua sendo o estado com mais pessoas contaminadas: são— na quinta-feira (2), eram 550 e 20, respectivamente. Segunda unidade federativa da região com mais registros, atem. Em 24 horas, foram contabilizadas 77 novos casos e duas mortes a mais., por sua vez, tem a, contra 4% da média brasileira. Por lá, já são 21 casos e 4 mortes. Nessa sexta-feira, Mandetta disse que o aumento da quantidade de testes distribuídos às secretarias de Saúde deve alterar o prognóstico.Nesta semana, afez acusações aossobre ade um carregamento deque, assim como os respiradores inicialmente destinados ao Nordeste, foram produzidos em solo chinês."Com a carga ainda na pista, os americanos pegam dinheiro e pagam três ou quatro vezes mais pelos pedidos que havíamos feito", disse, na terça, feira, o administrador da região de Grand Est no nordeste da França, Jean Rottner à rádio RTL.Um dia antes, o administrador de Ile-de-France, área do país que inclui a capital Paris, fez acusação semelhante. "Perdemos um pedido para os americanos que nos superaram em uma remessa que tínhamos feito", comentou, sem mencionar quem havia repassado a informação.um integrante do alto escalão do governo estadunidense negou veementemente o desvio das máscaras. “O governo dos Estados Unidos não comprou nenhuma máscara da China destinada à França. Informações que apontam o contrário são totalmente falsas", declarou.Com informações da Agência AFP