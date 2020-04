''Mandetta está extrapolando''

Bolsonaro admitiu que foi enganado em vídeo sobre a Ceasa e pediu desculpa (foto: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alertou explicitamente o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre as notórias divergências de ideias no combate à pandemia de coronavírus. Diferentemente do presidente, Mandetta tem destacado a importância de manter o isolamento em todo o país para evitar a contaminação em massa da população. As declarações foram dadas em entrevista à rádio Joven Pan. Ele adiantou que não pretende demitir o ministro em meio à pandemia da COVID-19 e que a permanência de Mandetta no cargo depende de bons resultados no combate ao coronavírus.





O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Agora, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com sua vontade. A gente espera que ele dê conta do recado agora. Tenho falado com ele. Não é uma ameaça. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum", disse.





Bolsonaro chegou a falar que falta humildade a Mandetta.”Em alguns momentos, acho que o Mandetta teria que ouvir mais o presidente. Ele disse que tem responsabilidade, mas ele cuida da saúde, o Paulo Guedes da economia e eu entro no meio. O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que esteja certo, mas está faltando humildade para ele conduzir o Brasil neste momento”.





FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO





Bolsonaro revelou que só não tomou uma medida extrema de bater de frente com Mandetta porque poderá receber a culpa por eventual descontrole do coronavírus no país. Segundo ele, seus inimigos políticos estão à espera de um “tropeção” para queimarem sua imagem com a população. O presidente disse que aguarda um respaldo maior da população para flexibilizar o isolamento sugerido por Mandetta.









“Você sabe que um presidente pode muito, mas não pode tudo. Nós temos ali gente poderosa em Brasília que espera um tropeção meu, tá? Estou esperando é o povo pedir mais, porque o que tenho de base de apoio são alguns parlamentares, tudo bem, não é a maioria, mas eu tenho o povo do nosso lado. Eu só posso tomar certas decisões, o povo estando comigo”.





“O que alguns governadores mais querem é que eu tome decisão para trazer o problema para o meu colo. E, dali pra frente, qualquer morte que acontecer, começarão a me culpar. Essa é a (minha) preocupação no momento”, acrescentou. A intenção de Bolsonaro é começar a “relaxar” as medidas de isolamento na próxima semana. “Na semana que vem, se não começar a volta gradativa do emprego, vou ter que tomar uma decisão. E daí, seja...não o que Deus quiser, sempre acreditei em Deus..., mas seja aquilo que o povo brasileiro quiser”, decretou.





“O que seria mais prudente é abrirmos, de forma paulatina, o comércio a partir da próxima segunda-feira agora. O Brasil não vai aguentar mais isso daí. Se eles (inimigos políticos) estão pensando em sufocar a economia para desgastar o governo, a população já sabe que quem é que está fazendo a coisa de forma errada. Então, é bom senso, é calma, é tranquilidade, é pensar no povo”, disse.





“ISCA” DA CEASA

Bolsonaro admitiu que ‘mordeu a isca’ ao compartilhar no Twitter um vídeo com informações falsas sobre o desabastecimento nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa). Ele se desculpou novamente pelo ocorrido, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar a imprensa que, segundo ele, publica ‘notícias erradas’. “Fui eu quem publiquei. Já me desculpei. Isso acontece. Vocês muitas vezes dão uma notícia errada. Quem tem dignidade e humildade se desculpa, que foi o que aconteceu comigo. A gente toca o barco”, disse o presidente em entrevista à rádio.





“Não perdi a credibilidade, no meu entender, porque agi como um homem deve agir. Eu e mais duas pessoas temos acesso. A gente conversa entre si, trocamos informações sobre o que vai ser publicado. Mesmo conversando muito, às vezes a gente comete um equívoco. (...) Lamento porque aquela pessoa fez o vídeo, foi um vídeo sensacionalista. Eu mordi a isca e estou pagando o meu preço aí”, completou.





No vídeo compartilhado – e posteriormente apagado – por Bolsonaro, um homem afirmava que a Ceasa, em Contagem, estava desabastecida, em razão da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus. Entretanto, a filmagem foi realizada quando a feira já tinha acabado, de um ângulo que não mostrava a movimentação dos trabalhadores. A Polícia Civil de Minas informou que já identificou o homem que gravou o vídeo e poderá indiciá-lo na lei de contravenções penais por produzir falso alarme e criar pânico.