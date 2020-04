Mais 58 mortes no país em 24 horas

Ministros anunciaram as últimas ações do governo federal em entrevista no salão nobre do Palácio do Planalto (foto: MINISTÉRIO DA SAÚDE/REPRODUÇÃO)



O Ministério da Saúde atualizou para 299 o número de mortes por coronavírus no país. Além dos óbitos, o país tem 7.910 pessoas contaminadas pelo vírus. O boletim anterior registrava 241 mortes e 6.836 casos de pessoas diagnosticadas com a COVID-19, um aumento de 24% e 15%, respectivamente. Os dados são atualizados diariamente na plataforma disponível no site da pasta federal. Foi registrado ontem o maior número de mortes em 24 horas. Foram 58 de quarta para quinta-feira Diferentemente do boletim epidemiológico de outros países, o Brasil ainda não divulga o número de pessoas que se contaminaram e foram curadas. Atualmente, o boletim brasileiro divulga o número de mortes, contaminações confirmadas e hospitalizações, esse último diariamente divulgado durante coletiva do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe técnica. Os números, entretanto, devem ser muito maiores, porque exsitem 23,6 mil testes aguardando resultado.





São Paulo é estado em situação mais crítica. De 26 de fevereiro, quando registrou o primeiro caso da doença no país, até hoje, os paulistas já registram 188 mortes e mais 3.506 pessoas contaminadas pelo vírus. O boletim anterior do ministério divulgava 164 óbitos e 2.981 casos. A taxa de letalidade em São Paulo é de 5,4%; 1,6 ponto percentual a mais do que a média nacional.





Embora o número assuste, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vem sempre ponderando que ele deve diminuir, já que as secretarias estaduais e municipais deverão aumentar o ritmo de testes nos próximos dias, com a chegada de materiais ao país. Isso deve acarretar em um número maior de casos positivos não letais, reduzindo a taxa.





Segundo estado brasileiro a registrar mortes, o Rio de Janeiro registra taxa de letalidade de 4,1%. Mesmo assim, é o segundo estado que mais registra casos, com óbitos e 992 pessoas contaminadas – um aumento de 46% e 19%, respectivamente, em comparação com o boletim anterior. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 370 casos e quatro mortes. Na quarta-feira, eram 314 casos e três óbitos registrados. O Espírito Santo registra 120 casos e uma morte – a primeira morte registrada no estado.





Nordeste

Depois do Sudeste, o Nordeste registra o maior número de casos. A situação dos nordestinos preocupa ainda mais pelo fato de a região abrigar cerca de 50% das famílias beneficiadas pelo Bolsa-Família; ou seja, população mais pobre. Conforme a atualização do Ministério da Saúde, a região tem 1.007 casos, 15% de todas as contaminações registradas no país. Assim como foi registrado em quase todos os boletins, o Ceará continua sendo o estado com mais pessoas contaminadas, registrando 550 casos e 20 mortes. Na quarta-feira eram 444 e oito, respectivamente. A Bahia, segundo estado da região com maior número de casos, tem 267 pessoas contaminadas e três mortes. O último boletim registrava 264 casos e dois óbitos.





Por outro lado, o Piauí ainda é o estado com a maior taxa de letalidade (21,1%), com 19 casos e quatro mortes. Segundo Mandetta, esse número deverá cair nos próximos dias, com o aumento da distribuição de testes para as secretarias de Saúde. Além disso, o número de casos no Piauí ainda é bastante baixo, em comparação com outros estados brasileiros.





A Região Sul, terceira região mais populosa do país, tem 833 casos e 11 mortes. Entre esses números, cinco óbitos e 334 contaminações estão no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira eram quatro mortes e 306 casos de pessoas diagnosticadas com a COVID-19. O Paraná registra quatro mortes e tem 252 casos confirmados da doença. Santa Catarina tem 247 e duas mortes. O Distrito Federal é a quarta unidade federativa, ao lado de Minas, que mais registra casos (370). No entanto, contabilizando quatro mortes, a taxa de letalidade ainda é baixa e atinge 1,1%.





O Centro-Oeste, região menos populosa do país, não é a que apresenta os menores números. Ao todo, a região tem 504 pessoas contaminadas e já registrou duas mortes. Na Região Norte, o Ministério da Saúde já confirmou 337 casos e cinco mortes. A região foi a última a contabilizar casos em todos os estados. Roraima só teve seu primeiro paciente confirmado no último dia 21.





*Estagiário sob supervisão de Paulo Nogueira





Primeiro caso em 23 de janeiro

Brasília - O Ministério da Saúde informou que conseguiu identificar um caso do novo coronavírus de um paciente que foi hospitalizado no fim de janeiro. Até então, o primeiro caso confirmado da doença no Brasil era o de um paciente que teve o teste positivo anunciado em 26 de fevereiro. “A partir de investigação retrospectiva, tivemos a identificação do primeiro caso confirmado, ele é de 23 de janeiro", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, em entrevista coletiva à imprensa.





Segundo Oliveira, foi possível identificar o caso por meio de um estudo sobre os pacientes com casos de síndrome respiratória aguda grave (Sars). Nessa categoria estão a maior parte das internações por gripes comuns, mas a categoria também abrange os casos de COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Desde o início do ano, foram registradas 23.999 hospitalizações provocadas por síndrome respiratória aguda grave. Desse total, até hoje 7%, ou 1.587 testaram positivo para coronavírus.





COVID-19 NO PAÍS





299 mortes



7.910 casos

23,6 mil testes aguardam resultado



3,8% é taxa de letalidade



188 mortes em SP





41 mortes no RJ





20 mortes no Ceará





23 de janeiro é o dia em que o coronavírus começou a circular no Brasil

* Os três estados com mais mortes