Mesmo passando do sonho ao pesadelo, mineira não perde a esperança

Luana conta com a ajuda de brasileiros em portugal (foto: Reprodução Redes Sociais)

O sonho de uma nova vida, mesmo longe de casa, em Betim, onde está a família. Há um ano, a esteticistade 18 anos, mudou-se para, atrás da nova vida, que pudesse lhe permitir, por exemplo, ajudar a família. Mas de uma hora para outra, dois acontecimentos mudaram radicalmente sua vida. A perda do passaporte e atrouxeram-lhe dor e incerteza. Mas resta-lhe ainda expectativa:. Que ela não perde.Já há duas semanas ela tenta uma segunda via ou pelo menos uma permissão para poder deixar. A passagem já está comprada, para o dia 3 de maio, pela Azul. “O problema, é que o dia está se aproximando e não obtenho resposta sobre o novo documento ou a permissão. Afirmam que a data da minha viagem ainda está longe e que têm tempo para fazer alguma coisa. Meu medo é que deixem pra última hora e não fazerem nada.”Nesta quinta-feira (02/04), ela esteve na, mas a resposta foi novamente a mesma. De que ela deveria esperar, com paciência, pois seu caso estava em análise. Os dias desão entre a casa, nova, e o a embaixada.entre, segundo ela, é quem a está ajudando. “Eu estava na casa de um casal português, que disseram, no inicio, que iriam me ajudar. Mas depois, a comida passou a ser escassa e até no banho, eu sofria. Eles desligavam a luz do banheiro e eu tinha de tomar banho frio.”Fo um brasileiro, de Coluna, que chegou a BH na última segunda-feira (30/03), que acabou ajudando-a, mesmo estando em Belo Horizonte. “Ele me indicou o, da casa onde estou agora. Ele já está em Portugal há 15 anos. Aqui, fico ajudando, cuidando das crianças. Mas está bem melhor. Estou me alimentando direito e também posso tomar banho.”diz que não vai desistir de conseguir a segunda via do passaporte, ou uma permissão para embarcar, por isso, seus dias continuarão sendo ir à embaixada pela manhã e à tarde, ajudar a cuidar da casa onde está hospedada.