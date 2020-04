Mourão: 'Temos que manter a política de isolamento para atravessar abril'

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O vice-presidente da República,, defendeu nesta quinta-feira(2) ado novoem abril, quando deve acontecer ono Brasil."Ainda estamos naquele momento pré-pico. A avaliação é que nós temos que continuar com a política de isolamento, no sentido de atravessarmos esse abril, quando se espera que pico da doença comece a ocorrer a partir do dia 20, 25. (...) De modo que nossoe, principalmente, a chegada deque estão sendo comprados, permita que a gente supere esse momento", afirmou em entrevista ao vivo transmitida pelo BTG Pactual.Sobre asde apoio à população, o vice-presidente afirmou que há um limite financeiro que pode ser gasto pela União. Questionado sobre a postura do, Mourão afirmou que é necessário ter cuidado para que não haja desperdícios e que os gastos sejam, efetivamente, para combate ao coronavírus e seus efeitos e não permanentes.