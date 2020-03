Senado decide votar nesta terça quatro projetos relacionados à covid-19

Líderes do Senado decidiram votar nesta terça-feira, 31, quatro projetos relacionados ao combate à covid-19. Entre eles, estão um auxílio para as Santas Casas e o aval para telemedicina durante a pandemia. A sessão remota está marcada para as 16 horas. A proposta que amplia o alcance do auxílio emergencial, aprovado no dia anterior, foi adiada para quarta-feira, dia 1º.



Projetos pautados na sessão de hoje:



- PL 1006/2020 - Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuarem de forma coordenada no combate à pandemia do coronavírus.



- PL 696/2020 - Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).



- PL 702/2020 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, para, durante o período da emergência de saúde pública decorrente da covid-19, dispensar o empregado da comprovação do motivo de quarentena, nos termos que especifica.



- PL 805/2020 - Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).