Aeroporto de Guarulhos fecha terminal temporariamente por falta de voos

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, vai suspender temporariamente as operações de embarque e desembarque no Terminal 1. A medida será adotada a partir da meia-noite do dia 1º de abril.



Os serviços de restaurantes também serão desativados. Durante o período, o transporte entre terminais e de conexão com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) não vai contemplar o Terminal 1. Os demais terminais continuam funcionando. O Terminal 2 opera parcialmente para embarque e check-in. O desembarque é feito pelo número 3, que não sofreu alterações.



A medida está alinhada à redução dos voos das companhias aéreas e à interrupção momentânea das atividades da Azul no aeroporto em função da pandemia de covid-19.



Para informações relacionadas a voos, o passageiro deve fazer contato com a companhia aéreas no telefone 11 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Para os passageiros que estiverem no aeroporto paulista, a Azul disponibilizará plantão de atendimento na área de desembarque do Terminal 3, das 8h às 17h.