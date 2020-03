Covid-19: Rede D'Or abre 3 mil vagas de emprego para atender pacientes

A Rede D'Or São Luiz anunciou que está abrindo mais de 3 mil vagas em 200 funções para apoiar o atendimento a pacientes com suspeitas ou infectados pelo novo coronavírus. Ao todo são oportunidades em 12 cidades, com destaque para 70 locais de atuação no Rio de Janeiro e 56 em São Paulo.



As vagas são para enfermeiros, técnicos de radiologia, fisioterapeutas, maqueiros, auxiliares de coleta, auxiliares de suprimentos, farmacêuticos, pediatras, cozinheiros, recepcionistas, entre outros. O Brasil tinha até a noite deste Domingo (29) 4.256 casos confirmados e 136 mortes causadas pela covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.