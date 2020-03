EUA: Johnson & Johnson diz que pode lançar vacina para covid-19 no início de 2021

A Johnson & Johnson informou nesta segunda-feira (30) que tem feito progressos em uma vacina contra o coronavírus e que o produto pode estar pronto para uso no início de 2021. A companhia disse que os testes em humanos começarão até setembro, no mais tardar.



A empresa disse que pode conseguir uma aprovação para uso emergencial para disponibilizar a vacina no início do próximo ano. Ela também disse que tem duas alternativas, caso a principal candidata para ser essa vacina falhe. Segundo a companhia, a vacina, se bem-sucedida, terá um custo acessível e será vendida sem busca por lucro.



Outras empresas buscam essa vacina para o coronavírus. A Moderna começou testes em humanos por uma vacina usando uma nova abordagem, que se volta para o RNA mensageiro do vírus, um tipo de material genético. A francesa Sanofi começou trabalho em linha similar.



A Johnson & Johnson disse que tentará escalar suas capacidades de produção global para fabricar mais de 1 bilhão de doses da vacina até o fim do próximo ano. Ela também diz que trabalha com a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançados, um órgão do Departamento de Saúde e Serviço Social dos EUA, para expandir as pesquisas sobre o tratamento para a doença. Fonte: Dow Jones Newswires.