Itália registra 756 novas mortes; Trudeau segue em auto-isolamento

A Itália registrou neste domingo 756 novas mortes por coronavírus e 5.216 novos infectados, de acordo com dados do ministério da Saúde italiano. Com isso, o número de casos da doença no país europeu subiu de 92.472 para 97.689 e o total de óbitos aumentou de 10.023 para 10.779. O ministério informa, também, que 13.030 pessoas já foram curadas da covid-19.



Depois de ter registrado o recorde de 969 novas mortes na sexta-feira, 27, a Itália viu esse número diminuir pelo segundo dia consecutivo. No sábado, 28, foram 889 novos óbitos.



Canadá



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse neste domingo, 29, que continuará auto-isolado em casa, por precaução, apesar de sua esposa ter se recuperado da covid-19.



"O fato é que eu estava na mesma casa que alguém que até poucos dias atrás tinha coronavírus e, portanto, a contagem regressiva continuará, porque eu posso ter teoricamente pegado o vírus apenas alguns dias atrás, então continuarei isolado", declarou o premiê. (Com Agências Internacionais)