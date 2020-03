Bahia registra primeira morte por coronavírus no Estado

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia divulgou, na manhã deste domingo, 29, o primeiro óbito pelo novo coronavírus no Estado.



Segundo nota da pasta, o paciente, um homem de 74 anos, estava internado em um hospital privado de Salvador, entubado e em diálise contínua.



Antes deste caso na Bahia, o Ministério da Saúde divulgou no sábado, 28, o número oficial de 114 mortos no País.



Desde o anúncio, secretarias estaduais indicaram a ocorrência de mais cinco mortes.



Além desta da Bahia, foram mais dois em São Paulo, um em Brasília e um no Rio Grande do Norte.