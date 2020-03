Doria rebate tuíte de Carlos Bolsonaro sobre mortes por coronavírus:''Turma do mal''

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu a um tuíte do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) em sua conta no Facebook. Nesse sábado, o filho do presidente Jair Bolsonaro deu a entender que o governador paulista estaria inflando o número de mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado.









Médico do SAMU se diz preocupado com o decreto 64.880 do governador Dória. De acordo com a resolução, os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma e etc, serão classificados como causa indeterminada ou Covid-19. Dória quer colapsar SP na maior cara de pau! Via @isentoes2 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 28, 2020

A crítica refere-se ao decreto do governador, "os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma serão classificados como causa indeterminada ou covid-19". "Médico do SAMU se diz preocupado com o decreto 64.880 do governador Dória. De acordo com a resolução, os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma e etc, serão classificados como causa indeterminada ou Covid-19. Dória quer colapsar SP na maior cara de pau!", escreveu o vereador.A crítica refere-se ao decreto do governador, "os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma serão classificados como causa indeterminada ou covid-19".





No Facebook, Doria disse que "100% dos óbitos contabilizados por coronavírus passam por testes". "Inacreditável até onde vai a irresponsabilidade dessa turma do mal. Inventam mentiras para enganar a população. Só que dessa vez são vidas que estão em risco", destacou.





"O caso somente será contabilizado como COVID-19 após o teste dar positivo. Aliás, quem contabiliza e divulga o balanço oficial das mortes por COVID-19 é o Ministério da Saúde, não o Governo de SP", rebateu.





O governador explicou ainda que o decreto publicado permite que qualquer médico no Estado de SP ateste óbitos no local, e não a causa da morte por COVID-19 sem o teste. "Segue protocolo internacional adotado durante epidemias e recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde", destacou."O caso somente será contabilizado como COVID-19 após o teste dar positivo. Aliás, quem contabiliza e divulga o balanço oficial das mortes por COVID-19 é o Ministério da Saúde, não o Governo de SP", rebateu.





vídeo antigo no qual João Doria aparece dançando no palanque de um bar, ao som da música 'Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)', de Tim Maia.



pic.twitter.com/Lio9V1AhNq %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 29, 2020

Na manhã deste domingo, Carlos Bolsonaro postou umantigo no qual João Doria aparece dançando no palanque de um bar, ao som da música 'Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)', de Tim Maia.