O Ministério da Saúde corrigiu a pouco os dados sobre casos de covid-19 no País divulgados neste sábado, 28. Diferente do que havia sido informado antes, o número de óbitos é de 114. Os três casos foram notificados pela Secretaria de Saúde do Ceará. Com os novos casos, a taxa de letalidade da doença passa de 2,8% para 2,9%.