Sobe para 111 o número de mortes no Brasil por Covid-19

Brasil já registrou 3.904 casos da doença e o número de mortes subiu para 111 (foto: STR/AFP)



Na tarde deste sábado (28), o Ministério da Saúde do Governo Federal divulgou um novo balanço sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. Segundo Segundo informações do órgão, o Brasil já registrou 3.904 casos da doença e o número de mortes subiu para 111.