Coronavírus: Rio terá isolamento social prorrogado por mais 15 dias

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Um dia depois de dizer que Bolsonaro cometeu improbidade administrativa ao atacar recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde, favoráveis ao confinamento para diminuir a velocidade do contágio do coronavírus, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai editar um decreto que prorroga por mais 15 dias as medidas de isolamento social no estado.









Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, a COVID-19 já matou dez pessoas no Estado. As autoridades sanitárias investigam outros 25 óbitos pela doença. Quarenta e um infectados estão internados - 20 na UTI.





O Secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, anunciou, nessa sexta (27), o investimento em uma linha de testagem para profissionais de saúde. Os kits permitem definir a causa de mortes suspeitas, além do rápido diagnóstico de pessoas com sintomas da doença.

(com Agência Brasil)