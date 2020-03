Fãs lamentam a morte de Daniel Azulay, vítima da Covid-19

Artista e apresentador Daniel Azulay fez sucesso na televisão nos anos 70 e 80 (foto: Reprodução/Facebook)

A morte do artista Daniel Azulay, de 72 anos, ocorrida nesta sexta-feira, causou grande comoção entre seus fãs. Daniel, que estava em tratamento de uma leucemia, foi contaminado pelo coronavírus e não resistiu. Sua morte causou tristeza sobretudo naqueles que foram crianças nos anos 70 e 80.



Pelas redes sociais, várias pessoas manifestaram pesar pela morte do artista.

Uma das lembranças de ser criança no Brasil, ver Daniel Azulay desenhar em plano fechado com Pilot azul ou preto numa folha de papel. 1979? 1980? 1981? Grande abraço e descanse em paz. Pelo Corona. %u2014 Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 28, 2020

“Uma das lembranças de ser criança no Brasil, ver Daniel Azulay desenhar em plano fechado com Pilot azul ou preto numa folha de papel. 1979? 1980? 1981? Grande abraço e descanse em paz. Pelo Corona”, disse o cineasta, diretor do aclamado longa-metragem Bacurau.

O youtuber Felipe Neto disse que “Daniel Azulay marcou a infância de toda uma geração e impactou várias outras. Agora, nos deixa graças ao COVID-19... Que tristeza absurda...”.

Daniel Azulay marcou a infância de toda uma geração e impactou várias outras. Agora, nos deixa graças ao COVID-19... Que tristeza absurda... pic.twitter.com/6phYOpxZ30 %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) March 28, 2020

O ator e dubladorrelembrou que seu primeiro contato com a televisão foi no palco de um dos programas comandados por Azulay. “Me tratou com respeito, carinho e atenção, como sempre fazia com todas as crianças”, disse Briggs.

Eu fui entrevistado pelo Daniel Azulay quando tinha 10 anos, em 1980. Foi meu primeiro contato com a televisão. Ele me chamou por conta de meus desenhos, que me deixaram famoso no colégio. Me tratou com respeito, carinho e atenção, como sempre fazia com todas as crianças. %u2764%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/Tbem6PRAwX %u2014 Guilherme Briggs (@GuilhermeBriggs) March 28, 2020

Que tristeza! Esse cara fez parte demais da minha infância. Meus primeiros rabiscos tiveram sua influência, aliás, quem da minha geração não ficava de olho na tv pra aprender a desenhar com ele, né? Vá em paz, querido Daniel!https://t.co/zPrzDTVfZ4 via @uolgeek @UOL %u2014 Dukechargista (@dukechargista) March 28, 2020

Não! Não, não, não.



Esse cara foi uma figura fundamental na minha infância. Eu desenvolvi o gosto por desenhar vendo %u201CA Turma do Lambe-Lambe%u201D. Dona Xicória, Professor Pirajá, lembro dos nomes até hoje com carinho.



Daniel Azulay era maravilhoso. Não é possível, isso. https://t.co/jwHhaXRVSf %u2014 Pablo Villaça (@pablovillaca) March 28, 2020

Eu era muito pequeno e não conseguia acompanhar o Daniel Azulay desenhando pela TV, mas o filho do meu padrasto sim e eu ficava olhando, admirado. Já adulto, uma vez no Rio, vi ele numa padaria e dei um grito "O DANIEL AZULAY!" e ele foi embora assustado.



RIP Daniel Azulay %u2014 Daniel Furlan (@DanielSFurlan) March 28, 2020

Que notícia triste! Minha geração aprendeu a desenhar e pintar com Daniel Azulay. https://t.co/t7s27yNG0t %u2014 Gerson Camarotti (@gcamarotti) March 28, 2020

Daniel Azulay fez parte da minha infância, alegrou muito as nossas tardes. Um artista que fez a diferença em minha vida. Morreu hoje vítima do Coronavírus.



Que tristeza... %u2014 Elika Takimoto (@elikatakimoto) March 28, 2020

Puxa vida que tristeza. Amava o Daniel Azulay quando era criança. Era lúdico, engraçado, ensinava a desenhar incentivando a criatividade https://t.co/QXh0till3d %u2014 Renato Terra (@terra30) March 28, 2020

É com extrema tristeza que recebemos a notícia do falecimento do grande artista Daniel Azulay, que marcou gerações e desenhou dois pôsteres do Rio Open. Nossos sentimentos à família e aos amigos de Daniel, tão querido por todos no nosso evento. #Luto pic.twitter.com/94f8cs8xCe %u2014 Rio Open (@RioOpenOficial) March 28, 2020

Vida e obra

“Meus primeiros rabiscos tiveram sua influência, aliás, quem da minha geração não ficava de olho na tv pra aprender a desenhar com ele, né? Vá em paz, querido Daniel!”, disse o chargista mineiro

Daniel Azulay fez grande sucesso na televisão entre os anos 70 e 90, com programação educativa voltada para o público infantil.



"Desenhista e educador. Mas também é pintor, músico, escritor, ilustrador de livros infantis e bacharel em Direito por formação.". Essa é a definição descita no site oficial de Daniel Azulay.

Triste com a morte do Daniel Azulay. Quem foi criança no final dos anos 70 sabe do que estou falando! O desenhista, pintor, cartunista e artista plástico de 72 anos foi levado pelo Coronavírus FDP! %u2014 carlos sartori (@carlossartori) March 28, 2020

Em 1975, Azulay criou a Turma do Lambe-Lambe, que ficou no ar durante 15 anos consecutivos TV Bandeirantes e na Educativa.

Em 1996 retornou à Band-Rio por mais quatro anos apresentando a “Oficina de Desenho Daniel Azulay”. Em 2003, 2004 e 2005 apresentou a “Turma do Lambe-Lambe” na TV Rá-Tim-Bum da TVCultura e “Azuela do Azulay” no Canal Futura.

Que tristeza. Foram muitos sábados acordando ansioso pra ver o programa dele na Band Rio, "Oficina de Desenhos Daniel Azulay".



Muito algodão doce pra você, esteja onde estiver. %uD83D%uDE14 https://t.co/8TRXQTAN7Y %u2014 Jorge Iggor (de %uD83C%uDFE0) (@jorgeiggor) March 28, 2020

Morre Daniel Azulay. E boa parte da minha infância vai junto. Bons tempos do Lambe-Lambe e do Tio Maneco. Vá em paz. %u2014 Salem (@rodrigosalem) March 28, 2020

Foram muitas tardes no início dos anos 80 assistindo os personagens, praticando desenho e tentando reproduzir em casa (quase sempre sem sucesso) os brinquedos com caixa de ovo, barbante e fita adesiva ensinados na TV. Obrigado, Azulay! Nuvens de algodão doce pra você! https://t.co/AzsqnFdV4E %u2014 João Basílio (@joao_basilio) March 28, 2020

Durante mais de uma década, Daniel Azulay influenciou a geração dos Anos 80 como pioneiro, ensinando muita gente pela TV a fazer brinquedos de sucata, esculturas de bexiga “Bolamania”, a brincar e desenhar usando a imaginação com jogos de raciocínio.