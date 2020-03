Com coronavírus, motorista de Bolsonaro é transferido para hospital particular

Presidente já realizou três testes, mas todos deram negativo para a doença. Ele, contudo, se nega a apresentar os resultados à imprensa (foto: Carolina Antunes/PR)



O motorista do presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com infecção pelo novo coronavírus, foi transferido, nesta sexta-feira (27), para um hospital particular do Bairro Asa Sul, em Brasília. No início da semana, ele tinha dado entrada no Instituto Hospital de Base com problemas respiratórios.

20:43 - 27/03/2020 Justiça suspende trecho decreto de Bolsonaro que livra igrejas de quarentena Já são pelo menos 26, incluindo um de seus seguranças, que está em estado delicado. Ari Celso Rocha Lima de Barros estava em isolamento domiciliar, mas acabou sendo internado devido a complicações. O número de pessoas contaminadas no entorno do presidente Jair Bolsonaro não para de crescer.incluindo um de seus seguranças, que está em estado delicado. Ari Celso Rocha Lima de Barros estava em isolamento domiciliar, mas acabou sendo internado devido a complicações.





Bolsonaro já teria feito três exames para detectar uma possível contaminação por coronavírus. Ele garante que, em todas as oportunidades, os resultados foram negativos. O presidente se nega, porém, a apresentar os exames.

A maior parte das pessoas detectadas com a Covid-19 viajou na comitiva do presidente para os Estados Unidos no início de março. Dezessete dessas pessoas fizeram testes no Hospital das Forças Armadas (HFA). A Justiça Federal pediu os nomes, mas o hospital alegou que dois deles seriam mantidos em sigilo.