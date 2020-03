Ministério da Saúde diz que não vai alterar recomendações dadas à população; ''Não existe essa hipótese'', diz secretário-executivo

A coletiva desta sexta-feira não contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, disse, nesta sexta-feira, que a pasta não vai alterar as recomendações dadas aos cidadãos para evitar a proliferação do coronavírus. Mesmo com as críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao distanciamento social, João Gabbardo — embora tenha evitado tratar diretamente das declarações do chefe do Executivo — reiterou a importância da restrição à circulação de pessoas. Bolsonaro defende o isolamento apenas aos grupos de risco e às pessoas com sintomas da doença.





Campanha polêmica

João Gabbardo, no entanto, se recusou a comentar a polêmica campanha “O Brasil não pode parar”, veiculada pelo governo federal. As peças publicitárias incentivam os cidadãos que estão em quarentena a abandonar o isolamento e retomar a rotina.





O secretário-executivo comparou a situação vivida pelo Brasil a um incêndio. Segundo ele, o papel da pasta é salvar vidas. “Não esperem que o Ministério da Saúde jogue um palito de fósforo, coloque oxigênio ou abane para aumentar o fogo. Queremos tirar as pessoas de dentro da casa”, disse, em tom de irritação.



Cloroquina