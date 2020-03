Doria: Não temos nenhuma interrupção no diálogo com Ministério da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta sexta-feira, 27, que apesar das críticas e farpas trocadas entre ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), o governo estadual tem mantido diálogo com o Ministério da Saúde e com o ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta. Doria também elogiou a postura do ministro, dos técnicos do ministério e falou que a mesma boa relação tem sido mantida com o Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio de Freitas.



"Não temos nenhuma interrupção no diálogo com o Ministério da Saúde, que continua mantendo diálogo conosco. Temos seguido protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), não há nenhum distanciamento", esclareceu o tucano. Segundo Doria, tem havido uma "atitude republicana" por parte do ministério.



O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, destacou que está em permanente contato com "toda a área diretiva" do Ministério da Saúde e que as medidas adotadas até o momento pelo Estado de São Paulo são fruto também de alinhamento com a pasta.



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), falou que as ações tomadas pela Prefeitura para conter a covid-19 são "todas combinadas com o Ministério da Saúde". "Quando tomamos a decisão de restrição, de ampliação de leitos, foi combinado com o ministério", disse.