Brasil aproxima de uma centena de mortes por coronavírus; ao todo já são 92

Número de mortes subiu 19% de ontem para esta sexta-feira (foto: Divulgação/Fiocruz)

Em mais um salto já esperado, o Ministério da Saúde atualizou para 92 o número de mortes relacionadas ao novo coronavírus em todas as regiões do país. O número representa um aumento de 19,4% em comparação com o apresentado na quinta-feira, quando foram registradas 77 mortes.



Além disso, conforme o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta sexta (27), já são 3.417 casos do novo coronavírus no país. A taxa de letalidade é de 2,7%.



O boletim desta sexta-feira registra duas mortes no Paraná, estado que, até então, não contabilizava nenhum óbito relacionado à Covid-19. São Paulo segue sendo o estado em situação mais crítica, com 1.223 casos e 68 mortes. O Rio de Janeiro também segue como o segundo estado que mais contabiliza casos, com 493 pessoas diagnosticadas e 10 mortes. Em mais um salto já esperado, oatualizou pararelacionadas aoem todas as regiões do país. O número representa umde 19,4% em comparação com o apresentado na quinta-feira, quando foram registradasAlém disso, conforme odivulgado no final da tarde desta sexta (27), já sãocasos do novo coronavírus no país.O boletim desta sexta-feira registra duas mortes no Paraná, estado que, até então, não contabilizava nenhum óbito relacionado à Covid-19.segue sendo o estado em situação mais crítica, com 1.223 casos e 68 mortes. O Rio de Janeiro também segue como o segundo estado que mais contabiliza casos, com 493 pessoas diagnosticadas e 10 mortes.





Até a última terça, apenas o eixo Rio-São Paulo registrava mortes por causa da COVID-19. Contudo, 24 horas depois, o Ministério da Saúde já confirmava óbitos no Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul, deixando apenas a Região Centro-Oeste fora da lista de mortos. Mas, nessa quinta, uma morte foi confirmada no estado de Goiás.





Abrigando os dois estados com mais casos, a Região Sudeste é a que apresenta o maior número de contaminações, registrando 1.952 casos. Minas tem 189 (no último boletim registrava 153), e o Espírito Santo tem 47, oito a mais do que ontem.

O Nordeste já tem 593 pessoas contaminadas, 16% do total registrado no país. O estado com maior número de casos confirmados segue sendo o Ceará, com 282 casos. O estado é o terceiro com mais números de casos. Já Pernambuco apresenta a maior taxa de letalidade do país, alcançando o índice de 7,1% - das 56 pessoas diagnosticadas, quatro morreram.



Seguindo a lista, a Região Sul, tem 463 casos e cinco mortes, sendo duas no Paraná e no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.









Aumento Constante De acordo com a plataforma de atualização de casos do Ministério da Saúde, em 24 horas foram registrados 502 novos casos. Em comparação, de quarta para quinta-feira foram 482. Além disso, de terça para quarta foram registrados menos da metade (232). Como já explicado pela pasta, essa oscilação depende do número de testes disponíveis pelas secretarias. A tabela de número de casos obteve um aumento exponencial a partir do último dia 18, saltando de 428 casos para os 3.417 atuais.



O ministério também informou que 55 homens e 30 mulheres morreram por Covid-19 no Brasil. Os dados detalhados levam em conta os óbitos registrados até às 15h desta sexta, portanto exclui outros sete casos. Também até este horário, o país registrou duas mortes nesta sexta; na quinta, foram 10 mortes. Os dias mais críticos até então foram as últimas segunda e terça-feira, registrando 12 mortes cada.



A pasta federal divulgou que 76 mortos por coronavírus tinham mais de 60 anos, o que equivale a 89% dos óbitos registrados até às 15h desta sexta. Outros seis tinham entre 40 e 59 anos e três estavam na faixa etária de 20 a 39 anos. Entre os mortos, 85% deles apresentavam outras doenças consideradas fatores de risco; 47 tinham cardiopatia e 34 diabetes - as duas doenças são as mais comuns entre os mortos.



Atualemente, há 264 pessoas internadas com Covid-19. Dessas, 116 estão em enfermaria e 148 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por fim, o ministério informou que, desde janeiro (quando começa a valer a contagem das semanas epidemiológicas), o Brasil já registrou 14.204 pessoas hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave. Dessas, 497 foram confirmadas com Covid-19. O Centro-Oeste, apesar de ser a região menos populosa do Brasil, não é a que aparece com menor número. Por lá já foram registrados 318 casos, contra 145 na Região Norte.



*Estagiário sob supervisão da editora Teresa Caram