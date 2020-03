Número de mortes por coronavírus no Brasil sobe 36%; ao todo são 77

(foto: Reprodução/ Internet)

Um mês após o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde registra mortes relacionadas à doença em todas as regiões do país. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta quinta-feira (26), são 77 óbitos em todo o Brasil, um salto de mais de 36% em comparação com o último levantamento. Além disso, jão são 2.915 casos do novo coronavírus no país. Um mês após o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde registra mortes relacionadas à doença em todas as regiões do país. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde desta quinta-feira (26), são 77 óbitos em todo o Brasil, um salto de mais de 36% em comparação com o último levantamento. Além disso, jão são 2.915 casos do novo coronavírus no país.









Segundo o boletim, São Paulo segue sendo o estado em situação mais crítica, com 1.052 casos e 58 mortes. Nessa quarta, 48 pessoas já haviam morrido por causa da doença e 862 estavam contaminadas. Enquanto isso, o Rio de Janeiro, segundo estado que mais contabiliza casos, tem 421 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, além de nove mortes.





A Região Sudeste ainda é a que apresenta o maior número de infecções, registrando 1.665, 1.208 casos a mais do que o Nordeste, segunda região que mais tem casos. Minas tem 153 (no último boletim registrava 133), e o Espírito Santo segue com 39.

O Nordeste já tem 457 pessoas contaminadas, 15,7% do total registrado no país. O estado mais crítico de lá segue sendo o Ceará, com 235 casos e três mortes. Seguindo a lista, a Região Sul, tem 392 casos e duas mortes.









(foto: Divulgação/ Ministério da Saúde)



Outros dados

Na coletiva da tarde desta quinta-feira, também foi apresentado uma nova plataforma do ministério que apresenta maiores detalhes sobre as pessoas contaminadas ou das mortes relacionadas à Covid-19.

De acordo com os dados, a faixa etária de 60 a 69 anos é a que apresenta o maior número de casos. Já a faixa etária entre 80 e 89 é a que mais registrou óbitos. Além disso, 58% dos casos confirmados são homens; em relação às mortes, esse número aumenta para 68%.

Os dados apresentados pela pasta federal também apontam que, de 26 de fevereiro (quando foi confirmado o primeiro caso no país) até essa quinta-feira, o número de casos notificados por dia saltou de um para 482.





A pasta federal também levantou que já distribuiu 6,69 milhões de máscaras em todo o país. São Paulo foi o estado que mais recebeu as mercadorias, sendo 1,435 milhão. Por outro lado, Roraima só recebeu 15 mil máscaras - o estado foi o último a registrar casos da Covid-19.

Além disso, 940 mil máscaras foram enviadas à Polícia Federal e 349 mil aos hospitais federais. Por fim, 120 mil foram encaminhadas à administração penitenciária. Outro número relevante apontado é em relação às pessoas hospitalizadas. Das 391 pessoas internadas, 341 estão em estado grave. O Centro-Oeste, apesar de ser a região menos populosa do Brasil, não é a que aparece com menor número. Por lá já foram registrados 275 casos, contra 126 na Região Norte.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta