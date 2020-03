Doria encerra coletiva dizendo que 'não é hora de briga, política e eleição'

O governador de São Paulo encerrou a coletiva realizada nesta quinta-feira, 26, pelo governo do Estado para o anúncio de novas medidas contra a pandemia de coronavírus afirmando que "não é hora de briga, política e eleição", em referência a atritos recentes que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).



O presidente havia dito a Doria, em teleconferência que reuniu Bolsonaro e governadores da região Sudeste, que o governador paulista "não tem altura para criticar o governo", acusando Doria de ter utilizado seu nome para se eleger em 2018. Doria, antes, discordou da posição do presidente em pronunciamento feito em cadeia nacional na terça-feira (24), quando Bolsonaro chamou a covid-19 de "gripezinha", minimizando os impactos da doença.



Doria concluiu a coletiva fazendo um apelo a autoridades políticas: "Reflitam, pensem nas pessoas, respeitem aqueles que querem viver, compreendam que o mundo é feito de seres humanos. Só com a preservação da vida teremos consumo e economia. Agora continua sendo a hora de proteger vidas", afirmou o governador.