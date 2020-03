Doria anuncia acordo para não cortar fornecimento para o noroeste paulista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 26, acordo com a empresa de distribuição de gás natural encanado GasBrasiliano para que não seja cortado o fornecimento de gás natural para devedores no noroeste do Estado. Segundo o governador, o acordo tem efeito a partir desta quinta-feira e valerá até o dia 31 de maio para os setores residencial, comercial e industrial. "Essa é uma medida que contribui para a redução dos efeitos da crise do coronavírus", afirmou o governador.