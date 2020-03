Medidas de restrição de tráfego já atingem 22 Estados brasileiros

Em pelo menos 22 Estados brasileiros governadores e prefeitos já tomaram medidas de isolamento contra o coronavírus, como o fechamento de divisas, bloqueios em estradas e rios, e suspensão do transporte de passageiros. Em vários Estados, prefeituras decidiram isolar cidades por conta própria, instalando barreiras físicas ou sanitárias em seus acessos. Também já há ilhas fechadas para não moradores e ao menos nove cidades com toque de recolher.



Em São Paulo, na terça-feira, a Justiça autorizou a prefeitura de Caraguatatuba a realizar bloqueio na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte. A barreira sanitária foi instalada na praça de pedágio do km 82, onde os motoristas têm a temperatura medida com termômetro. Doze cidades turísticas do litoral estão com as praias interditadas. A restrição começa em Ubatuba, no litoral norte, e vai até Cananeia, no extremo sul. São Paulo não fechou as divisas com outros Estados, mas ontem havia uma barreira no trecho urbano de Itararé, na divisa com o Paraná.



Um decreto do governo de Minas Gerais proibiu ônibus e vans de passageiros de atravessar as divisas estaduais e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), suspendeu por tempo indeterminado a circulação do trem que liga Vitória a Belo Horizonte. O governador Wilson Witzel (PSC), do Rio, suspendeu o transporte interestadual por ônibus e aviões.



Interior



Em São Paulo, ao menos 30 cidades colocaram barreiras físicas ou sanitárias nos acessos e há casos de toque de recolher. Em Itápolis, veículos e pessoas a pé nas ruas entre 20h30 e 6 horas são abordados por agentes municipais. O toque de recolher determinado pela prefeitura prevê a apreensão de carros e a condução forçada de pessoas à residência. Os poucos veículos que circulavam eram de trabalhadores em serviços essenciais, como profissionais da saúde. Na primeira noite, houve apenas advertência, sem multas.



A prefeitura de Ibitinga também decretou toque de recolher das 22 às 6 horas. Nas duas cidades, o comércio está fechado e o transporte coletivo foi suspenso. Restaurantes só podem funcionar com delivery, e durante o dia.



Em Atibaia, a prefeitura mandou fechar os acessos com barreiras para restringir a entrada de ônibus e veículos de fora. As nove entradas de Santa Fé do Sul também foram bloqueadas.



Em Itatiba, a prefeitura instalou 22 barreiras físicas para isolar a cidade. Nesta terça, o Tribunal de Justiça mandou liberar o acesso de turistas aos municípios de São Pedro, Águas de São Pedro e Santa Maria da Serra, isolados por barreiras. Os prefeitos atenderam à determinação, mas mantiveram o controle de ônibus com visitantes em vias internas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.