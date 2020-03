DOU extra: Ciência e Tecnologia define prioridades para enfrentamento da covid-19

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações editou nesta quarta-feira, 25, em Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, prioridades a serem adotadas para enfrentamento da covid-19. Estão entre as prioridades: o desenvolvimento de medicamentos e respectivos testes pré-clínicos e clínicos; vacinas e respectivos testes pré-clínicos e clínicos; c) inovação para produção de: ventiladores pulmonares em escala; equipamentos de proteção individual (EPI) e seus sistemas.



Também estão entre as prioridades de ação da pasta pesquisa, desenvolvimento e inovação em testes de diagnóstico; estratégia de monitoramento e sequenciamento do genoma do vírus circulante no País; ferramentas de telemedicina; e estratégia e coordenação do suporte de comunicações.



Comitê Especialistas



O Ministério da Ciência e Tecnologia também publicou portaria nesta quarta para nomear os integrantes do Comitê de Especialistas Rede Vírus.



Estão nomeados para o comitê: Marcelo Marcos Morales - Secretário de Políticas para Formação e Ações Estratégicas (SEFAE), que o coordenará; Raquel de Andrade Lima Coelho - representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; e Rodrigo Rocha Secioso de Sá - representante da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. Foram ainda designados para atuar como convidados no Comitê de Especialistas Rede Vírus: Aldo Ângelo Moreira Lima; Ana Paula Salles Moura Fernandes; Clarice Weis Arns; Edison Luiz Durigon; Eurico de Arruda Neto; Fernando Rosado Spilki; Jorge Elias Kalil Filho; Marilda Agudo Mendonça Teixeira de Siqueira; Mauro Martins Teixeira; Patricia Rieken Macedo Rocco; Rafael Elias Marques Pereira Silva; Ricardo Tostes Gazzinelli; e Viviane Fongaro Botosso.