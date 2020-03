Estado do Rio registra mais duas mortes, chegando a 8; casos confirmados são 370

Mais duas pessoas morreram de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou nesta tarde desta quarta-feira, 25, a Secretaria Estadual de Saúde. Agora são oito mortes e 370 casos confirmados no Estado.



As duas mortes mais recentes são de duas mulheres que moravam na capital e tinham 81 e 61 anos. Todos os oito mortos (três homens e cinco mulheres) eram idosos ou apresentavam doenças preexistentes, integrando grupos de risco para a covid-19.



No Rio de Janeiro morreram quatro mulheres e um homem; em Niterói, um homem, em Petrópolis um homem e em Miguel Pereira uma mulher.



Dos casos confirmados, 331 são na capital, 19 em Niterói, 6 em Volta Redonda, 3 em Petrópolis, 3 em São Gonçalo, 2 em Duque de Caxias e 1 em Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Miguel Pereira, Resende e Valença.